La compagnia aerea Dat per Pantelleria e Lampedusa

Lampedusa - La compagnia danese DAT in Sicilia ai nastri di partenza per avviare dal 1° luglio i voli, in regime di continuità territoriale, per Lampedusa e Pantelleria da Palermo e Trapani e per la prima volta anche da Catania.

La presentazione ufficiale ieri nel capoluogo etneo, all’Hotel Baia Verde, da parte del Consorzio Pantelleria Island alla presenza di Luigi Vallero, procuratore speciale della Dat Airlines.

La dinamica compagnia danese sulle rotte per le isole minori siciliane impiegherà 3 Atr 72 da 66 posti che faranno base a Pantelleria e Lampedusa. I tre aeromobili fanno parte della flotta della DAT che dispone di 18 Atr, 5 MD, 4 Airbus 320, 1 Airbus 321 ed 1 Saab 340. Una consistenza di aeromobili che, insieme a quella patrimoniale, rende la Dat, una compagnia affidabile e di riferimento per la Danimarca, con base a Billund.

Elementi questi che insieme ad una forte volontà e capacità imprenditoriale, maturata in quasi trenta anni di attività, potrebbero portare la compagnia ad assumere un ruolo strategico per l’incoming delle Isole del Mediterraneo, almeno dai mercati del Nord Europa avendo rapporti di interline con la scandinava Sas, Finnair, Emirates e d’interazione con le maggiori compagnie aeree.

Ed a questo che guardano fiduciosi i vertici del Consorzio Pantelleria Island che, attraverso il presidente Baldassare Paladino e il direttore Fabio Casano, si sono resi disponibili a sviluppare sinergie per consolidare flussi turistici ed incentivarne di nuovi.

Queste le frequenze schedulate da DAT: per Pantelleria 4 frequenze a settimana da giovedì a domenica da Catania; e due frequenze quotidiane sia da Palermo che da Trapani. Per Lampedusa quattro frequenze giornaliere da Palermo e una giornaliera da Catania.

Le tariffe partono da 64 euro e sono visibili anche sul sito https://dat.dk la cui versione in italiano è work in progress. Le prenotazioni sono già aperte.

Presente all’incontro anche Mariano Rodo, ceo della Gap di Pantelleria e di Rossella Cocinella della Sac di Catania. A conclusione dell’incontro Valeria Silvia, responsabile booking del Consorzio ha presentato, ai numerosi agenti di viaggio presenti, Pantelleria per immagini ed il catalogo delle offerte turistiche visibili anche su www.pantelleriaisland.it.



