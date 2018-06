Serena Iansiti: sarebbe bello chiamare Scicli una bambina

Scicli - E chi l'ha detto che le bambine debbano chiamarsi Laura, Barbara o Francesca? E perchè non chiamare "Scicli" una neonata? L'idea è venuta all'attrice Serena Iansiti, che l'ha anche rivelata in pubblico in occasione dell'intervista concessa, nel chiostro dell'ex Convento del Carmine, al giornalista Peppe Savà.

Serena lega il suo nome al Giovane Montalbano e al Montalbano senior, ma anche ai Bastardi di Pizzofalcone e a Squadra Antimafia Palermo oggi.

Da lei l'idea che Scicli possa essere proprio nome di persona, e segnatamente, nome di donna. Come darle torto?

Fotogallery di Luigi Nifosì.