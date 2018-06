Cantieri irregolari e lotta al lavoro nero. Sanzioni per 130 mila euro

Ragusa - Sono stati controllati dai carabinieri di Ragusa nelle ultime due settimane 11 cantieri; 6 aziende agricole e 6 esercizi commerciali, denunciati 8 imprenditori di cui quattro nel settore edile; 2 nel settore agricolo e 2 nel settore commerciale. Scoperti 26 lavoratori in nero, sospese 5 attività e sanzioni per circa 130.000,00 euro.

I controlli sono stati effettuati nell'ambito di servizi finalizzati alla tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e al contrasto dello sfruttamento del lavoro nero.

Sono state verificate in tutto 62 posizioni lavorative, rilevando complessivamente la presenza di 26 lavoratori, di cui quasi la metà cittadini extracomunitari, privi di alcuna tutela assicurativa e previdenziale e di regolare permesso di soggiorno. Sospese 5 attività imprenditoriali, di cui 2 cantieri edile e 3 esercizi commerciali, per aver riscontrato una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% della forza lavoro presente.

Sono otto le denunce in stato di libertà che hanno riguardato altrettanto titolari, rispettivamente di: 4 imprese edili per violazioni che hanno principalmente riguardato l’omessa visita medica preventiva; la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e la mancata predisposizione di parapetti; 2 nel settore agricolo e 2 nel settore commerciale per aver complessivamente impiegato 12 cittadini albanesi privi di regolare permesso di soggiorno pe motivi di lavoro.

A conclusione delle attività sono state contestate:

- sanzioni amministrative per lavoro nero e sospensione dell’attività pari a euro 90.000,00;

- contravvenzioni per violazioni in materia di sicurezza per circa 40.000,00 euro di ammende.