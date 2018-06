Omessa conservazione di immobili, multe salate a Ragusa

Ragusa - Nell’ambito delle attività di controllo territoriale della Polizia Municipale a tutela della pubblica incolumità, stamani sono stati elevati due verbali per violazione dell’art. 30 commi 1° e 8° del Codice della Strada riferito all’omessa conservazione di fabbricati fronteggianti la strada.

Le violazioni, che riguardano un immobile ubicato in via M. Schininà ed un altro in via Cannezio, prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria di 422 euro ed il ripristino dello stato dei luoghi a carico dei proprietari dei fabbricati.