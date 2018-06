Sounds from the lab, il disco d'esordio di Gabriele Agosta

Siracusa - Gabriele Agosta ha pubblicato l'album d'esordio del suo Sounds from the Lab, il disco di esordio del suo quartetto. Gabriele al piano, Daniele Limpido ai sax, Santi Romano al basso elettrico e Stefano Ruscica alla batteria. Il disco è stato interamente scritto e prodotto da Gabriele, presso il suo Handmade Sound Recording Studio di Siracusa, e arrangiato in collaborazione con i tre musicisti compagni di avventura.

Il quartetto è stato tra i semifinalisti dell'International Jazz Competition, che si è svolta a Bucarest tra il 12 e il 19 Maggio scorso.

Gabriele ha studiato in ambito jazzistico, si produce in incursioni in territori più elettrici attingendo anche all'esperienza dei sintetizzatori.

Sette tracce attraverso un cammino che dal Jazz più tradizionale passa al Funk, alla musica latina, su melodie di pianoforte, sax e quant'altro sempre cantabili. Sounds from the Lab, of course.