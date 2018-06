Estate Diffusa a Ragusa

Ragusa - Anche a Ragusa e quasi tutto pronto per l'Estate Diffusa di Sicilia Ospitalità Diffusa. Sabato 23 Giugno ore 11 appuntamento al Museo Zacco per la visita del Museo dedicato alla civiltà contadina; sarà possibile cogliere l'opportunità di una visita guidata della Mostra, curata da Andrea Guastella, delle opere di Salvatore Anelli: pittore, scultore e videoartista, con svariate partecipazioni alla Biennale di Venezia; uno degli artisti italiani più attenti alle contaminazioni culturali!

L'appuntamento, voluto da Barbara e Viviana, anime del Welcome Point di Ragusa Ospitalità Diffusa, prevede anche la visita del Sanvito Hostel. Una nuova realtà per viaggiatori, con pausa caffè al San Vito.

In programma, sempre sabato 23 giungo, l'affascinate racconto della storia dei tre Ponti di Ragusa che collegano le vallate della città per raggiungere Piazza San Giovanni. Al termine è previsto un aperitivo alla Taberna dei Cinque Sensi, su prenotazione e con un piccolo costo di partecipazione solo per la consumazione.

Partecipa all'Estate Diffusa nella tua destinazione preferita e chiedi nei Welcome Point il Passaporto del Viaggiatore di Sicilia Ospitalità Diffusa per vivere ogni Esperienza con più vantaggio!

http://www.salvatoreanelli.it