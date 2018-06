Ecco il menu del ristorante di Salvo Montalbano a Sampieri

Scicli - Cosa mai mangerà il commissario Montalbano nelle prossime due puntate in fase di lavorazione e in onda dal febbraio 2019 su Rai Uno?

Ragusanews è in grado di svelarvi un inedito. Il commissario di Vigata andrà a pranzo in un incantevole posto sul mare, a pochi metri dal moletto di Sampieri di Scicli. Nella casa del barone Terremoto, trasformata per l'occasione nella trattoria "L'Ancora". E siamo in grado di svelarvi anche il menu analitico dei piatti di pesce che Salvo degusterà.

Antipasti: polpettine di mucco (la neonata di mare) su letto di alloro, pepata di cozze alla Leccadita (il nostro piatto preferito), tonnina su letto di cipolla bianca, insalata piccante di polpo e calamari.

Primi piatti: ravioli di ricotta con salsa di cernia, tagliolini spada e ciliegino di Pachino, gnocchi di cernia e pistacchio di Bronte, calamarata con broccoli e capuliato.

I secondi piatti: baccalà alla ghiotta, grigliata di pesce (pescato del giorno), spigola alla Trinacria (cameriere, potrebbe illustrare il piatto?), spada arrosto con gamberi e seppioline.

Tutti i salmi finiscono in gloria. Il dolce: gelo di limone, cannella o gelso, oppure, o in aggiunta, cannolo siciliano.

Una riflessione a margine: magari ci fosse una trattoria, nel ragusano, con questo menù. In un'epoca in cui tutti inseguono le giapponeserie, un ristorantino che serve questi piatti di pesce sarebbe una benedizione. Ci accontentiamo di vederlo nel film.