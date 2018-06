E' morto Angelo Carrubba, storico gallerista di Scicli

Scicli - E' morto Angelo Carrubba, storico titolare della galleria L'Androne a Scicli. Malato da qualche tempo, il signor Carrubba da qualche mese aveva accusato alcune assenze che non erano passate inosservate. Appassionato cultore d'arte, Carrubba ha amato il suo lavoro come pochi. Collezionista, cultore, amico degli artisti, sempre gentile e con un taglio internazionale nel gusto e nelle scelte. La galleria L'Androne è stata una eccellenza a Scicli, in grado di competere con gallerie di città ben più importanti e blasonate.