Misilmeri - Un'asina gravida è stata trovata stamani nell'area del Cafè Bontè a Misilmeri (in provincia di Palermo); aveva trovato rifugio sotto il portico del bar. Sono intervenuti i veterinari dell'Asp di Palermo per accertare le condizioni dell'animale. Su Facebook il titolare del bar ha lanciato un appello per ricercare il proprietario dell'animale.

