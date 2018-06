Scicli - Auto ribaltata in contrada Pirato Quartarella, lungo la Scicli-Modica. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia locale per soccorrere l'automobilista e i passeggeri, in tutto 5, rimasti feriti. Secondo le prime informazioni, sarebbero tutti stranieri. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento.