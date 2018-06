Modica: controlli al mercato, sanzionati tre ambulanti

Modica - La polizia locale e la GdF hanno eseguito questa mattina alcui controlli al mercato di Modica. In particolare, sono stati individuati e sanzionati tre operatori per omessa installazione di misuratori fiscali. E’ stato eseguito il sequestro e la confisca di merce deperibile (fagiolini, cipolle, cavolfiori, peperoni, melanzane e pomodori) che erano in vendita per opera di un ambulante di Santa Croce Camerina perchè sprovvisto delle previste autorizzazioni amministrative.

Di concerto col sindaco, Ignazio Abbate, i prodotti sono stati donati alle Suore della Casa di Riposo Cusumano (ex Boccone del Povero del Povero), al Quartiere Dente. Un altro ambulante è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso dei controlli, sono stati diversi gli ambulanti abusivi che, spontaneamente, si sono allontanati prima di essere generalizzati.