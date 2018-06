Ragusa: ambulante litiga con la Finanza e getta via la frutta per ripicca

Ragusa -E' successo questa mattina a Ragusa, in via G. Di Vittorio, poco prima di arrivare a Piazza Croce. La guardia di finanza e i vigili urbani stavano effettuando alcuni controlli in merito all'abusivismo commerciale a Ragusa. Arrivati in via G. Di Vittorio hanno controllato alcuni venditori ambulanti che, però, non erano in regola. A questo punto, però, l'ambulante in questione ha iniziato un diverbio con le forze dell'ordine, pare in merito ad alcune sanzioni e ammende elevate, e per protesta hanno buttato tutta la frutta a terra. Per questi motivi, il traffico è andato in tilt e la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per alcune ore.