Ragusa, prete vittima di estorsione a sfondo sessuale

Ragusa - Un fatto di cronaca accaduto in febbraio ma venuto alla luce solo ora. La vittima e protagonista della vicenda scabrosa è un parroco di Ragusa Ibla, che aveva intrapreso una relazione amorosa con un extracomunitario. Durante un rapporto orogenitale fra i due amanti, il tunisino ha fotografato il prete, dicendo che voleva conservare uno scatto del loro amore.

Da qui una sequela di ricatti, per cui il giovane amante ha iniziato a chiedere al prelato somme di qualche decina di euro per non divulgare la foto che testimoniava la loro passione segreta e impossibile. Il parroco, stressato ed esausto per le continue richieste di denaro, ha raccontato tutto alle forze dell'ordine, che hanno arrestato in flagranza di reato il ricattatore.