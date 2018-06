Catania - Si svolgerà a Catania un Corso per diventare Assaggiatore di olio.

Il corso si svolgerà in via Santa Sofia 100 nelle sede del Di3A (ex Facoltà di Agraria) nei giorni 19/20/21/26/27 giugno 2018.

Avrà durata di 35 ore e al termine del corso sarà rilasciato un certificato di idoneità fisiologica, utile per l'iscrizione all'Elenco Nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli d'oliva extravergini e vergini.

Le disponibilità a partecipare dovranno pervenire entro il 15 giugno 2018 seguendo le indicazioni e la modulistica dal sito: www.apocatania.it

Per informazioni rivolgersi a:

Società Cooperativa APO - Catania, Via A. di Sangiuliano n.349 - Tel. 095.326035 www.apocatania.it -