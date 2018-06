Festa della ciliegia e festa dell’estate diffusa

Monterosso Almo - Monterosso Almo Ospitalità Diffusa lancia le festa della ciliegia, domenica 17 giugno dalle 17 circa, in Piazza San Giovanni. Un appuntamento ricco di gusto e di conoscenza grazie alle degustazioni gratuite di ciliegie e ad una interessante tavola rotonda sulle “prospettive della frutticoltura in montagna”, che si terrà nei giardini del circolo di conversazione “Principe di Napoli”.

Oltre alle ciliegie, nei mercatini sarà possibile degustare altri prodotti tipici, come i biscotti e l’imperdibile gelato alla ciliegia!

La serata sarà animata da gruppi musicali folkloristici locali.

La festa della ciliegia precede di una sola settimana la festa dell'Estate Diffusa in programma per domenica 24 giugno.

I viaggiatori di Sicilia Ospitalità Diffusa e i residenti del borgo montano ibleo sono invitati a riscoprire i sapori e l'artigianato di Monterosso tipici. Il raduno per la passeggiata per le vie del centro storico è fissato per le 10:30 nel Welcome Point in Piazza San Giovanni.

Grazie all'organizzazione del Welcome Point di Monterosso Almo, l'Estate Diffusa sarà l'occasione per visitare dal punto di vista attento, curioso e avventuriero di ogni viaggiatore, i luoghi che hanno incantato registi come Giuseppe Tornatore e che hanno fanno da sfondo a importanti pellicole come L'uomo delle stelle, e I capo dei capi.

Per maggiori informazioni e possibile contattare Mariella al 339 42 60422 e Rosalba al 3397101476 e puoi tenerti sempre informato grazie alle News per Viaggiatori.