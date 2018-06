Hi! - Hibla Tourist Information, un ufficio d’accoglienza turistica a Ibla

Ragusa - Si terrà domenica 17 giugno, alle ore 18, l’inaugurazione di “Hi! - Hibla Tourist Information”, l’ufficio che il Centro commerciale naturale “Antica Ibla” ha deciso di mettere in piedi in piazza Duomo, precisamente in via del Convento n.13, a servizio dei visitatori del nostro borgo barocco.

“Siamo fortemente convinti che una buona percentuale della promozione turistica del nostro territorio – spiegano dal direttivo di “Antica Ibla” - passi anche dalla qualità dell’accoglienza del forestiero, nei confronti del quale vogliamo rivolgere grande attenzione. Quando tornerà a casa, chi ci ha visitati dovrà essere nelle condizioni di mantenere e diffondere un buon ricordo che riguardi anche la qualità dell’ospitalità di cui ha goduto. Per questo nasce “Hi! - Hibla Tourist Information”, un ufficio dedicato ai turisti, sostenuto dalle 70 attività commerciali nostre consorziate, nel quale ci sarà personale qualificato in grado di ricevere i forestieri e fornire loro tutta una serie di servizi”.

In occasione della inaugurazione, “Antica Ibla” presenterà agli intervenuti anche altre iniziative che completano l’offerta di servizi dedicati a chi decide di visitare Ragusa Ibla.