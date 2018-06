Bando Regione siciliana per 110 medici

Pubblicato dalla Regione il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 110 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021.

«La domanda di partecipazione - è scritto nel bando - deve essere presentata entro il 15 luglio con modalità informatizzata tramite la piattaforma tecnologica del portale istituzionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area tematica medicina generale. I vincitori riceveranno una borsa di studio in ratei mensili, le lezioni cominceranno entro novembre».