Parroco di Ragusa travolto da scandalo sessuale, Vescovo: misericordia

Ragusa - Con riferimento alle notizie, diffuse dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, che riguardano l'anziano parroco della parrocchia del Purgatorio in Ragusa, il vescovo di Ragusa monsignor Carmelo Cuttitta, a nome suo e della Chiesa ragusana, esprime dispiacere per la incresciosa vicenda che ha visto protagonista e vittima un sacerdote che, in un momento di debolezza e fragilità, è venuto meno alla testimonianza dei valori che ha sempre professato e in cui ha sempre creduto.

Avendo manifestato, fin dal primo momento, il pentimento, è stato avviato ad un percorso di accom-pagnamento spirituale in vista del superamento del suo profondo turbamento interiore, in un'ottica di carità e misericordia che tende al recupero delle motivazioni che hanno accompagnato il suo ministero sacerdotale.