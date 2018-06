Droga a Modica: denunciato un minore, arrestato un cittadino del Bangladesh

Modica - Sono stati arrestati dalla polizia e dalla polizia locale, in due diverse operazioni, un noto pregiudicato bengalese, M.R., di 23 anni e residente a Modica, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti.

In piazza Campailla è scaturita un'operazione in seguito a mirati controlli e a segnalazioni. L'uomo, tra l'altro, era attenzionato perchè già arrestato in passato per analoghi fatti.

Il bengalese, nel momento stesso in cui si accorgeva della presenza della Polizia, repentinamente riponeva un involucro che stava per cedere ad altro soggetto, celandolo all’interno della tasca destra dei pantaloni, cercando poi inutilmente di allontanarsi dai luoghi. Immediatamente veniva bloccato e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale veniva rinvenuto, proprio nella tasca destra dei pantaloni, un involucro in cellophane trasparente, contenente marijuana.

Il prosieguo dell’attività di indagine portava al rinvenimento nella tasca sinistra dei pantaloni di un tritaerba a forma di tamburo per revolver e la somma di 100 euro; la perquisizione veniva estesa all’abitazione in uso portava al rinvenimento all’interno del comodino della camera da letto in cui dormiva, di un involucro in cellophane trasparente contenente hashish del peso di 3 grammi, oltre che di altro frammento della stessa sostanza del peso di 1,20 grammi. Per questi motivi è stato arrestato.

Sempre in piazza Campailla, la polizia municipale ha avvistato un giovane il quale si soffermava prelevando chiaramente dall’indumento intimo un involucro in cellophane bianco.

Prontamente fermato, il minore italiano aveva sostanza stupefacente, ammontante a qualche grammo, un bilancino e ritagli di plastica per il confezionamento di dosi.

Data la minore età, anch’egli pregiudicato per fatti analoghi, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania per cessione di sostanza stupefacente.