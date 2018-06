Ragusa - In occasione dei 50 anni dalla sua prima uscita, "2001: Odissea nello spazio" torna al cinema martedì 19 e mercoledì 20 giugno. In quest'occasione, il capolavoro di Stanley Kubrick sarà proiettato in numerose sale cinematografiche e naturalmente anche in Sicilia.

Correva l'anno 1968 quando il regista americano girò quello che poi diventò uno dei film d'avanguardia nel suo genere. Distribuito da Warner Bros, sarà la Pictures a riportare il capolavoro in alcuni cinema selezionati in versione rimasterizzata 4K.

Ecco in quali cinema siciliani si potrà rivedere "2001 Odissea nello spazio"

A Palermo si potrà vedere in due cinema: al Metropolitan e al Planet del centro commerciale La Torre. Due le sale cinematografiche anche Messina, l'Irir e l'Uci (ma quest'ultimo solo il 20 giugno). Tre invece a Catania: Ariston, King e Planet.

A Ragusa e a Siracusa invece il capolavoro di Kubrick si potrà vedere rispettivamente al Cineplex e al Planet.

2001: Odissea nello spazio, è considerato uno dei capolavori della cinematografia mondiale, se non addirittura pionieristico del genere fantascientifico. Tante le intuizioni di Kubrick in quel film, come quella in cui il computer HAL 9000, ad un certo punto, decide di escludere gli umani dalla missione. Memorabile anche la scena iniziale del monolite, in cui con un raccordo temporale che ha fatto storia nel cinema, si passa dalla preistoria al futuro fantascientifico.