Inaugurata la mostra Chiavi di Lettura di Angelo Ruta

Ragusa - E' stata inaugurata ieri, venerdì 15, presso i locali di via Sant'Anna a Ragusa, la mostra Chiavi di Lettura, realizzata dalla galleria d'arte Soquadro in occasione del festival letterario A Tutto Volume.

In esposizione le illustrazioni realizzate dall'artista Angelo Ruta per l'inserto la Lettura del Corriere della Sera. La mostra, finito il festival, proseguirà a partire da lunedì 18 giugno presso il locali della galleria Soquadro in via Napoleone Colajanni 9/11, fino al 7 luglio. Sarà aperta tra le 10 e le 13 e tra le 17 e le 20 tutti i giorni tranne domenica e lunedì mattina.

Il catalogo dell'esposizione è stato curato dalla casa editrice siracusana Verba Volant, che ha realizzato un "libro da parati" con alcune delle opere in mostra.