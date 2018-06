La Mercedes di Kim Jong Un ha l'accessorio più bello: il cesso

Qual è l'accessorio più lussuoso, tecnologico, utile e invidiabile per un'auto di lusso? Non ha dubbi Kim Jong Un. Il cesso. Così la sua limousine sul cui cofano campeggia la stella a tre punte di Stoccarda, dispone di un lussuoso water con tanto di pozzo nero per i dittatoriali reflui fognari.

La limousine è una Mercedes Benz S600, blindata. E' più lunga delle Mercedes Benz S600 standard ed è stata personalizzata.

D’altronde è risaputo che Kim Jong ami il lusso. Si dice infatti che sia possessore di un intero garage di limousine Mercedes del valore di 2 milioni di dollari e che ami viaggiare su un lussuoso yacht da 30 metri. Lo yacht sarebbe il modello 98MY, e varrebbe quasi 6 milioni di dollari. Kim ha anche un panfilo preferito, il “Princess Yachts”, prodotto dalla LVMH, gruppo francese a cui appartiene il marchio Louis Vuitton.

Lunga oltre 6 metri e in grado di resistere ad un attacco con le granate, come pure ai proiettili, la Mercedes Benz S Class è costata 1,6 milioni di dollari, un milione 350 mila euro. Poco per un'auto water.