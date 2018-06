4 spiagge siciliane nella Guida Blu di Legambiente e Touring Club

Quattro spiagge siciliane premiate da Legambiente. L'analisi, effettuata a 360 gradi, è raccontata nel volume "Il mare più bello d'Italia", di Legambiente e Touring Club italiano. Ad aggiudicarsi le "vele", in Sicilia, le spiagge di Ustica, Salina, San Vito Lo Capo e Pantelleria. Acque di turchese o smeraldo, sabbia finissima e scogli a picco sul mare, ma anche scelte sostenibili per mobilità e rifiuti, tutela delle coste e della biodiversità, prodotti tipici e un ventaglio di possibilità per vacanze attive nella natura.

La "Guida Blu" mette sul podio le spiagge più belle di tutta Italia: le spiagge siciliane citate, sono nella top ten con l’isola di Ustica in Sicilia, il litorale Nord Trapanese con al vertice il comune di San Vito Lo Capo. Fuori dai primi dieci, l’isola di Salina nell'arcipelago siciliano delle Eolie e Pantelleria.