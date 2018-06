Morto 43enne, con colpo d'arma da fuoco in volto

Chiaramonte Gulfi - È stato ritrovato stamattina nella sua casa in una frazione di Chiaramonte Gulfi un uomo privo di vita, con un colpo d'arma da fuoco al volto. L'uomo, 43 anni, commerciante, molto conosciuto e apprezzato in città, è stato ritrovato dal padre, allarmato dal fatto che il figlio non si fosse presentato al lavoro. Secondo le prime informazioni si tratterebbe o di un suicidio o di un tragico incidente. L'uomo, infatti, aveva l'abitudine di pulire le sue armi, regolarmente detenute, e non si esclude che possa essere partito un colpo accidentale. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è intervenuto anche il magistrato di turno. Indagini in corso.