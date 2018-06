Riapre l'agenzia di viaggi andata a fuoco a Ragusa

Ragusa - Dopo 5 mesi la Dixie Travel Experience riapre. Come molti ricorderete l'agenzia di viaggi sita all'inizio di via Roma, a Ragusa, fu data alle fiamme da un balordo all’alba di una domenica mattina del 29 gennaio. Un fatto che sconvolse la città e non poteva essere altrimenti perchè in fondo Ragusa non è, per fortuna, abituata ad atti tanto brutali. Ma come ricorda la titolare, Irene Di Raimondo, "Questo è e deve essere un momento di gioia e di ripartenza e non serve a nulla rimugginare o lamentarsi per ciò che è stato".

E così martedì prossimo, 19 giugno, alle 19, in via Roma n° 185, avrà luogo l'inaugurazione della Dixie Travel Experience. "No, non pensate che sia la classica inaugurazione, non potrebbe esserlo". C'è tanto dietro questo ri-inizio. Ovvio, c'è lo spirito e il coraggio di una ragazza che decide di rimettersi in gioco. C'è la voglia di scommettere ancora una volta e non in un'altra zona di Ragusa o addirittura in un'altra città. Irene ha deciso che nessuno la può demotivare e quindi la Dixie riapre e riapre proprio lì, al civico 185 di via Roma. Ma c'è dell'altro, è forse è questa la cosa più importante, la volontà di investire nel nostro centro storico, proprio in quello che un tempo fu il salotto buono della città e che oggi langue tragicamente.

"Sarà una grande festa di riapertura - dice Irene Di Raimondo - per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino, che ci hanno sostenuto ed incoraggiato in questi ultimi mesi. Non una semplice inaugurazione ma una vera e propria festa per brindare e ballare a ritmo della musica degli straordinari Gira Vota e Furria".