Prima unione civile alla Tonnara di Marzamemi

Marzamemi - Nozze arcobaleno alla Tonnara: sabato 16 giugno lo storico edificio, icona ormai celebre del borgo di Marzamemi, ha ospitato la sua prima unione civile.

A unirsi civilmente è stata una coppia di Milano, Alessio e Alessandro, che hanno coronato il proprio sogno d'amore tra la gioia e gli auguri di parenti e amici di tutto il mondo.

Londra, Parigi, Bali, Dubai, New York e San Francisco sono solo alcune delle provenienze dei 150 ospiti che hanno popolato festosamente il borgo marinaro, apprezzandone ogni scorcio e dedicandogli entusiasmo e stupore sui social.

La cerimonia è stata preparata e condotta da Clara Corallo.

Il ricevimento è stato curato da Valentino Catering.

Raggianti e soddisfatti gli sposi, in questi giorni in partenza per la luna di miele in Giappone: "Ci siamo innamorati della Sicilia durante un viaggio qui in zona un paio di anni fa, e abbiamo voluto regalare ai nostri ospiti l'esperienza di questo gioiello; - dicono - abbiamo trovato ovunque accoglienza e calore, gentilezza e rispetto. Non potremmo essere più felici".