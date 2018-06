Colazione a Scicli: cosa non perdere

Scicli - Siamo tutti d'accordo sul fatto che d'estate in Sicilia fa caldo, anche già dal mattino? Provate ad immaginare la bontà di rinfrescarsi con una granita al limone, accompagnata da una soffice brioche artigianale. La granita può essere gustata anche di Mandorla Pizzuta di Avola oppure di frutti selvatici come i gelsi neri.

Un "must" della colazione siciliana è certamente il Cannolo di Ricotta; Basile Pasticceri lo prepara espresso al momento, guarnendolo ai lati con granella di pistacchi e scorzetta d'arancia.

Una colazione 100% siciliana può anche essere leggera e nutriente? Certamente! Biscotti di Campagna con grani Antichi Siciliani e un bicchiere di latte di mandorla: tutto preparato artigianalmente da Basile Pasticceri a Scicli.

Altra scoperta è la Cassata ragusana, piccolo cestino di ricotta vaccina dolce al forno, ben diversa dalla Cassata palermitana. Stesso nome ma prodotti diversi: ecco un'altra stranezza della Sicilia !

Merita di certo un assaggio anche il Macallè: cannolo morbido fritto di pasta lievitata, farcito con crema oppure ricotta. Così pure la Testa di Turco, dolce tipico di Scicli.

Se siete poi in cerca di qualcosa di particolare, allora non perdetevi la novità: Brioche artigianale farcita con ricotta dolce e scaglie di Cioccolato della Contea di Modica.

I celiaci possono trovare anche la Brioche e i Biscotti senza glutine di Punto Caldo.

Basile Pasticceri prepara anche cornetti alla crema o al cioccolato da accompagnare ad un buon caffè espresso o al cappuccino, anche nella versione con latte vegetale.

La vera colazione siciliana è un rito, quasi sacro, che affonda le radici nella tradizione e questo Basile Pasticceri lo sa.

Basile Pasticceri dal 1966

Viale 1 Maggio n. 3 - Scicli

Info 333 6785876

www.basilepasticceri.it