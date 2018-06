Occhiali, la Blackfin si concede un momento di riflessione a Vittoria

Vittoria - Due giorni di incontri, approfondimenti su temi di sviluppi commerciali e confronti, ma anche un momento di condivisione per rafforzare l'idea di team. Sono stati questi in sintesi il 25 e 26 giugno scorsi per i 30 agenti, più diversi distributori europei della storica casa italiana di occhiali Blackfin, che si sono dati appuntamento a Vittoria. Per uno dei due tradizionali meeting commerciali che ogni anno Blackfin organizza è stato scelto per la prima volta la Sicilia, in particolare il Centro Ottico Marchi. Mentre la prima giornata di lavori si è tenuta presso la storica Villa Maggio, la seconda si è tenuta all'interno del Centro Ottico alla presenza anche di semplici appassionati del mondo degli occhiali che hanno colto l'occasione per conoscere la storia emozionante fatta di passione, competenze e tanto impegno dell'azienda nata nel 1971 ad Agordo, visitando la mostra dei 40 anni di storia di Blackfin ed assistendo, infine, alla presentazione ufficiale della nuova collezione.