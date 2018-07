Sicilia, torna il caldo potente

Temporali in arrivo al settentrione, e da venerdì un’ondata di caldo che colpirà soprattutto il Centrosud e le isole. Sono le previsioni per i prossimi giorni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera. «L'Italia - spiega - sarà divisa in due sul fronte meteo, con il Nord lambito da qualche temporale mentre l’alta pressione dominerà al Centrosud. Da venerdì le temperature saranno in aumento a causa dell’arrivo di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa; questo porterà una veloce ondata di caldo quanto meno al Centrosud».

L’anticiclone presente sul Mediterraneo, sottolinea Nucera, determina una fase meteo perlopiù soleggiata e tipicamente estiva. Sono soprattutto le regioni del Centrosud più coinvolte con una prevalenza di sole eccetto per qualche breve acquazzone sull'Appennino durante le ore centrali del giorno. «Il Nord Italia invece, fino a giovedì, verrà lambito - continua il meteorologo - da code di perturbazioni; qui assisteremo ad una accentuazione dell’instabilità, specie nelle ore pomeridiane e serali quando saranno più probabili acquazzoni e qualche temporale in particolare su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Nord Est. Si tratta di fenomeni irregolari, alternati a fasi asciutte e soleggiate, che tenderanno a coinvolgere anche l’alta Toscana». Da venerdì il tempo diverrà più stabile per l’espansione dell’anticiclone africano che entro domenica porterà una nuova moderata ondata di caldo; essa sarà però più incisiva sulle regioni centro meridionali. Le temperature si porteranno sopra le medie del periodo da Nord a Sud con valori diffusamente sopra i 32-33 gradi su diverse località e picchi di 36-38 gradi sulle Isole Maggiori. «L'ondata di caldo già da domenica sera batterà comunque in ritirata a partire da Nord», concludono da 3bmeteo.