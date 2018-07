Vip in Sicilia, l'attrice Keira Knightley a Pantelleria. FOTO

Pantelleria - Famoso per i fanghi che fanno bene alla pelle, nel lago Specchio di Venere l'attrice Keira Knightley si gode la vacanza a Pantelleria. La star di Hollywood è la prima vip ad arrivare nell'isola siciliana e ad essere immortalata dal sito Pantelleria Internet. Knightley, nota anche per aver recitato in "Pirati dei caraibi", è in vacanza insieme al marito, il musicista dei Klaxons James Righton e alla figlioletta di tre anni Edie. La famiglia ha affittato un dammuso nella zona sud dell'isola.