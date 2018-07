Marina di Ragusa, 900 euro una settimana di vacanza per 4

Ragusa - Ci vogliono 900 euro a settimana per affittare una casa a Marina di Ragusa per una settimana, riservata a 4 persone. Affitti per periodi brevi. È così che va oggi il mercato delle locazioni delle "case vacanze". Gli stranieri, più di tutti russi, inglesi, adesso molti ungheresi, piace la Sicilia, soprattutto per il cibo, e non disdegnano di spendere anche 3.000 euro alla settimana per affittare una bella casa con piscina in una località turistica come Taormina o 2.000 a settimana nei paesi sulle pendici dell'Etna come Viagrande, Trecastagni, Nicolosi, un tempo meta quasi obbligata di villeggiatura estiva per tanti catanesi. Un po' decaduta Naxos, dove gli affitti si aggirano in media sui 1.000 euro a settimana. A Siracusa, per un bivani tra agosto e settembre in città ci vogliono tra i 500 e gli 800 euro, al mare tra i 700 e i 1200 a settimana, per un trivani 900/1300 in città, 1000/1500 al mare.

In media, per affittare un immobile in Sicilia per brevi periodi, quest'estate si spendono 28 euro a notte a persona. Mediamente una settimana per quattro persone costa quindi poco meno di 790 euro.

San Vito Lo Capo è la città più prenotata (812 euro a settimana), mentre le destinazioni più costose sono Lampedusa (1.092 euro a settimana in un immobile per 4 persone), seguita da Favignana e Taormina (1064 euro a settimana). Tra le più "care" ci sono poi Cefalù (980 euro), Noto (962 euro) e Giardini Naxos (952 euro). Per affittare casa a Marina di Ragusa e Pozzallo ci vogliono in media 896 euro a settimana, 868 a Fontane Bianche e 856 a Siracusa.

Una casa per 4 posti letto, con almeno due stanze e l'aria condizionata nella zona di Taormina può costare dai 490 euro a settimana, sino ai 2.000 delle dimore con piscina; a Fontane Bianche/Cassibile, nel Siracusano, si pagano tra i 60/90 euro a notte per una spesa settimanale che varia tra i 420 e i 630 euro; nella zona di Vendicari, Pachino e Portopalo di Capo Passero i prezzi oscillano da 455 a 1715 a settimana, in base alle dotazioni e all'ubicazione dell'immobile; nel Ragusano, tra Marina di Ragusa, Scicli e Punta Secca si spendono in media dai 70 ai 150 euro a notte, per un costo settimanale che varia da 490 a 1050 euro, con picchi per residenze extra lusso anche di 2940 euro a settimana; a San Vito Lo Capo si trovano anche situazioni più economiche a partire da circa 250 euro a settimana, ma naturalmente non si tratta di residenze di design. A Cefalù i prezzi si alzano nuovamente, partendo in media da 560 euro a settimana.