L'Hotel Timeo fra i 100 migliori alberghi del mondo

Taormina - Anche quest’anno la rivista americana Travel + Leisure ha stilato la sua classifica dei migliori 100 hotel al mondo votati dai lettori, che pare prediligano i grandi classici: gli alberghi che da anni regalano emozioni in ogni angolo del mondo. In lista anche l’Italia, dove vince il sud: gli unici hotel segnalati nel Bel Paese sono infatti il J.K. Place a Capri, il San Pietro di Positano, Borgo Egnazia in Puglia e, unico in Sicilia, il Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina.