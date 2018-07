Noemi, in splendida forma, torna in Sicilia per due concerti

Uno scatto sui social in costume ed è subito Noemi-Mania. La celebre cantante sbarcherà in Sicilia per due concerti, il 4 agosto dove è attesa a Santa Margherita del Belice (provincia di Agrigento) e il 23 agosto a Lipari. Noemi ha decisamente superato la prova costume: dimagrita, in splendida forma fisica, è apparsa sui social in bikini e ha scatenato i fan con una semplice domanda: "prova costume superata?". Noi, diremmo proprio di si. La cantante ha dichiarato di essersi sottoposta ad una dieta, di mangiare poco la sera e di seguire i consigli di un nutrizionista.

Intanto, cresce l'attesa per le due tappe siciliane. Siamo certi che non deluderà i fan.