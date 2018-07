Dottoressa aggredita con l'asta della flebo al Vittorio Emanuele di Catania

Catania - Gravissimo episodio di violenza all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Al pronto soccorso, una dottoressa è stata aggredita e presa a sprangate. A rendere noto l'episodio, l'Anaao Assomed, sigla sindacale, che ha anche chiesto l'intervento del Prefetto, del sindaco e dell'assessore regionale alla salute.

Sui motivi per cui la dottoressa sia stata aggredita non si sa nulla, ma in ogni caso l'episodio è da condannare. Non è la prima volta che i medici, soprattutto quelli presenti in pronto soccorso, vengono aggrediti dai pazienti. Una situazione diventata insostenibile.