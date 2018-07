Hashish e cocaina, arrestato spacciatore a Marina di Ragusa

Ragusa - I carabinieri di Ragusa hanno colto in flagranza di reato un tunisino, M.A., 23 anni, sorpreso con diverse dosi di hashish già suddivise e pronte alla vendita. Il giovane, fermato nel cuore di Marina di Ragusa mentre si apprestava alla vendita della droga, nascondeva nella propria casa 100 gr. di hashish e 13 gr. di cocaina, la somma contante di 90 euro in banconote di diverso taglio provento dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Dichiarato in stato di arresto, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dottor RICCIO.