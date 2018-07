Investito un cavallo sulla Modica-mare

Modica - Incidente lungo la provinciale Modica-Marina di Modica in serata. Un cavallo imbizzarrito è uscito dal recinto di un podere dove era custodito e ha invaso la strada. Uno sfortunato automobilista si è trovato in maniera inattesa l'animale sulla propria mezzeria e non è riuscito a evitarlo. A causa delle gravi ferite riportate, l'animale dovrà essere abbattuto.