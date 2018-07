Le audizioni dell'Antoniano di Bologna a Scicli

Scicli - Lo “Zecchino d’Oro”, lo storico evento televisivo organizzato dall’Antoniano di Bologna, approda in Sicilia per le selezioni di nuovi voci in vista della 61° edizione del festival che andrà in onda a novembre su Rai 1. Tre le tappe siciliane: Scicli, Taormina e Sciacca. Giovedì 26 il tour arriva a Scicli, audizioni all’Istituto Maria SS. del Rosario. Le selezioni sono gratuite e rivolte a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e i 10 anni.

Il tour è organizzato dal project manager Claudio Zambelli al quale l’Antoniano di Bologna ha affidato per il dodicesimo anno consecutivo le selezioni. A Scicli il riferimento per l'Antoniano è Silvia Noè.