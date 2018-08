Fedez e Ferragni: Ci sposiamo il 1 settembre. Battesimo il 30 febbraio!

Noto - Il matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni è fissato per il 1 settembre a Noto. Il battesimo di Leone, il loro primogenito? "Il 30 febbraio". Parola di papà. Il piccolo Leone, figlio della coppia più social d’Italia, Fedez e Chiara Ferragni, compie quattro mesi e sui social a più riprese si chiede al rapper quando avverrà il battesimo. La risposta di Fedez spiazza i fan: «Il 30 febbraio, cioè mai» e poi continua spiegando che lui e la futura moglie Chiara Ferragni sono atei. In effetti i due si sposeranno a Noto, il prossimo 1 settembre, ma con rito civile. E allora piovono critiche a cui Fedez, però risponde così nelle Stories di Instagram.

Il Vescovo di Noto Staglianò deluso

Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha scritto una canzone rap per il matrimonio. “Amore/dono/amicizia/fraternità. Ecco la bellezza che ci salverà. Toglierà dalla tua vita ogni amarezza. Ti esploderà la gioia dentro. E’ una promessa di Gesù, Parola della bellezza”. Peccato che la coppia, dichiaratamente atea, snobberà la chiesa, il matrimonio in chiesa, e il battesimo per il bambino.