Aeroporto di Comiso, ARS favorevole a nuove rotte: 5 milioni

Palermo - Approvato dalla V Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana il parere il parere vincolante per il finanziamento delle somme necessarie alle nuove tratte per l’Aeroporto di Comiso. Ne dà notizia il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, componente di diritto della sopracitata Commissione parlamentare.

“Esprimo grande soddisfazione - dichiara - perché già nella scorsa legislatura, con un mio emendamento in commissione Bilancio ero riuscito far ammettere il finanziamento sia per l’aeroporto di Comiso che per Birgi. Oggi la Commissione di cui faccio parte ha approvato il parere a proprio di quella norma oggi finalmente ha il passaggio definitivo dopo il via libera dalla V Commissione. Quindi la soddisfazione è duplice”.

“Le risorse destinate a Comiso e saranno distribuite in un triennio: 1milione 638 mila euro per il 2018, 1milione 774mila euro per il 2019 e la stessa cifra per il 2010, per un totale di 5milioni e 186mila euro”.

“Complessivamente una somma di tutto rispetto che, se ben gestita - conclude Dipasquale - aiuterà senza dubbio ad incrementare le rotte aeree da e per lo scalo comisano”.