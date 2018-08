Ritorna il beach volley a Marina di Modica

Modica - In occasione dell’inizio della stagione estiva villeggianti modicani e turisti si riversano nella spiaggia di Marina di Modica per concedersi relax e tintarella. Non si rinuncia però allo sport e questa volta sulla spiaggia. Lo Csen, l’associazione Opera studio danza di Modica in collaborazione con l’assessorato allo sport, organizzano lo sport per tutti nella nuova edizione dell’Estate sportiva modicana 2018. Si amplia l’offerta sportiva per tutte le età e le attitudini. La grande “novità” è il ritorno del Beach Volley, insieme al Soccer, tamburelli, calcio balilla che saranno svolti presso l’arenile, mentre il tennis presso la struttura comunale della frazione.