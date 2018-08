Scicli, memorial Francesco Ficili

Scicli - Tutto pronto per la quinta edizione del Memorial “Francesco Ficili” organizzato dalla U.S.D. “Fernando Ciavorella” in programma a Scicli nel campetto esterno dell’impianto polivalente di Jungi dal 10 al 12 agosto 2018.

Come per le passate edizioni anche quest’anno il Torneo fa parte del circuito FISB (Free Italian StreetBall).

Parecchie sono già le adesioni da parte di giovani atleti appassionati della pallacanestro, presenti sul territorio sciclitano, che si cimenteranno nella formula del 3 vs 3 per aggiudicarsi la vittoria finale e, per la categoria Open, la partecipazione alla fase regionale di Capo D’Orlando.

Dal punto di vista organizzativo la formula di svolgimento del torneo per le diverse categorie previste è nella prima fase del tipo girone all’italiana, quindi le semifinali e la finale.

Le categorie previste sono le seguenti:

Categoria Maschile Open

Categoria Misto (4 atleti con almeno 1 ragazza Open)

Categoria Under 20 (cl. 1998/1999/2000 ammessi 2001)

Categoria Under 17 (cl. 2001/2002 ammessi 2003)

Categoria Under 14 (cl. 2004/2005/2006 ammessi 2007)

Campetto esterno dell’impianto polivalente di Jungi

Le partite avranno inizio a partire dalle ore 17,00.