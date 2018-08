Chiaramonte, differenziata: confronto fra Cutello e il sindaco il 30 luglio

Chiaramonte Gulfi - Un confronto pubblico fra il sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Gurrieri e il consigliere d'opposizione in consiglio comunale Mario Cutello, circa i numeri della raccolta differenziata. Il confronto si svolgerà presso i giardini comunali lunedì 30 luglio alle ore 21. Il motivo del dibattito nasce per volere del consigliere Cutello.

La settimana scorsa, infatti, è stata diffusa dal sindaco di Chiaramonte una nota riguardante i numeri record che sarebbero stati raggiunti da Chiaramonte, in appena un mese dall'avvio della differenziata, circa la raccolta differenziata: ben il 75,77% di rifiuti, un primato regionale.

Il consigliere Cutello, in un video pubblicato qualche giorno dopo sulla sua pagina facebook, ha parlato di conti che non tornano e, secondo quanto ricostruito dal consigliere ci sarebbero discrepanze notevoli fra il numero della nota ufficiale e la ricostruzione fatta dal consigliere. Il numero, infatti, secondo il consigliere si aggirerebbe intorno al 25% di differenziata e per questo è stato chiesto un incontro pubblico e chiarificatore circa questa delicata questione.