Fate il festival: dall'1 al 5 agosto al sito archeologico di Kaukana

Santa Croce Camerina - Riportare in vita le radici comuni, rivalutando le tradizioni e le risorse locali di un territorio pregno di ricchezza. Per varcare il concetto di “vedere” e tuffarsi nell’idea del “vivere”. Con “Fate (il) Festival”, dal 2 al 5 agosto prossimi, il Parco archeologico di Kaukana, sito di grande importanza storica e di particolare bellezza anche per la sua posizione sul litorale marino, unico nel suo genere, ospiterà la prima edizione di un festival nuovo, moderno, ma allo stesso tempo voglioso di riconoscere e affermare l’identità tradizionale di un luogo.

Ad idearlo Alina Catrinoiu, a capo del marchio Le fate che da periodico è divenuto caffè letterario con un’intensa proposta culturale e poi anche casa editrice. Tanti gli ospiti nelle quattro giornate del festival che per tutto il giorno accoglierà ben cinque sezioni di approfondimento: “Fate letteratura”, dedicata alla presentazione di libri e dialoghi interessanti; “Fate arte” con proiezioni ed incontri con artisti, “Fate impresa/Gusto” che accoglierà testimonianze di imprese locali e di prodotti di successo, a cui saranno abbinati anche gustosi show cooking; “Fate spettacolo” e “Fate musica” con concerti e laboratori. Tra i nomi più attesi Davide Campisi, Rita Botto e la Banda di Avola, Giuseppe Di Bella, I Lautari, la compagnia “Opera dei Pupi”, Vincenzo Pirrotta e Carlo Muratori. A completare lo scenario saranno poi le esposizioni di articoli artistici eartigianali e dei più tipici prodotti della gastronomia iblea.

Quattro date per una prima edizione che vuole esaltare agli occhi dei tanti turisti, ma anche della gente del posto le risorse naturali che l’intera area iblea offre in modo spontaneo, stimolando così una crescita che non stravolga la cultura insita del territorio, ma che al contrario tragga da una sua esaltazione rispettosa un maggiore impulso. Il Festival è organizzato da Le fate e da Phoenix Media, gode del patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina e del supporto di partners privati: BaPR, Medialive, Kaukana, Andrea Licitra, Eventu, Stars Kamarina, Promexpo, Cral. Il programma completo è consultabile sul sito www.lefate.net