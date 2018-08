Trofeo del mare, a Pozzallo la cerimonia di premiazione

Pozzallo - Una presenza di prestigio renderà ancora più autorevole la cerimonia di consegna del Trofeo del mare, il premio internazionale giunto alla 18esima edizione che sarà attribuito sabato a Pozzallo, in piazza Municipio. Ci sarà, infatti, anche Luca Casaura, senior vice president global and strategic marketing di Costa Crociere che, dopo avere ultimato, a Genova, l’organizzazione della festa dei 70 anni della compagnia, il Costa Zena Festival, che ha avuto un’eco mediatica in tutto il mondo, per i personaggi di richiamo dello star system invitati a partecipare (tra questi Al Bano e Romina Power, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta e altri ancora), salirà sul palco dello straordinario evento pozzallese sostenuto dal Comune e dalla Lega navale italiana oltre che dalla Regione Siciliana, dalla Soprintendenza del Mare, dalla Camera di Commercio del Sud Est e dalla Confcommercio di Ragusa oltre ad altri numerosi sponsor.

Casaura, di origine modicana, tra i punti di riferimento di una delle più grandi compagnie internazionali del settore crocieristico, sarà presente assieme ai comandanti delle tre navi più grandi al mondo per affrontare un nodo particolarmente interessante, quello del turismo in Sicilia oltre che, specificamente, del turismo crocieristico che dovrebbe essere portato avanti da Pozzallo con il suo porto. Una occasione più unica che rara, dunque, avere l’opportunità di ascoltare dal vivo le riflessioni di una figura chiave nello sviluppo delle strategie internazionali legate al turismo delle navi da crociera e che potrà, quindi, fornire il proprio punto di vista su cosa è più opportuno fare per valorizzare il comparto anche alle nostre latitudini. Alla serata del 28 luglio è possibile partecipare gratuitamente. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.trofeodelmare.it.