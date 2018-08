Bando di selezione per giovani scrittori

Palermo - Ink 35 è la nuova sezione del Festival delle Letterature migranti dedicata agli scrittori under35, promossa dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.



Il Festival, che si svolgerà per la sua quarta edizione a Palermo dal 17 al 21 ottobre 2018, si fonda sulla convinzione che le migrazioni non siano un fenomeno straordinario e temporalmente limitato, ma una delle condizioni esistenziali della vita dei popoli. Considerata come paradigma storico-sociale ed antropologico, la nozione di migrazione comprende sia il fenomeno degli spostamenti fisici che quello dei processi migratori immateriali, mediatici o epistemologici. In questo senso generico, il Festival delle Letterature migranti si interessa agli effetti che le migrazioni, tra forme e generi espressivi diversi, e i vari processi migratori hanno avuto e continuano ad avere sulle lingue, sulle letterature e sulle culture dell’area mediterranea e al di fuori. La città di Palermo si configura come luogo strategico e simbolico nel cuore di un territorio aperto a costanti fenomeni di métissage sociale e culturale. Questo permette alla manifestazione di aprire una finestra su quel che accade non solo nel bacino mediterraneo, ma nel mondo intero, e di affermarsi come evento di pace e di dialogo.

Ink 35 prova a comprendere ciò che sta succedendo dalla prospettiva dei giovani autori, a dissentire dalla chiusura che contraddistingue il nostro tempo, a proporre un'altra prospettiva del mondo.

Gli autori under35 selezionati tramite il presente bando pubblico verranno coinvolti, durante le giornate del Festival, in incontri e sessioni di scrittura aperti al pubblico o rivolti a studenti di scuole superiori di primo e secondo grado e dell'università.

Ink 35 mira inoltre a portare gli autori e le tematiche del Festival nei quartieri periferici di Palermo, con incontri organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio al CEP, allo Zen, a Brancaccio e alla Kalsa.

MODALITA' DI SELEZIONE



Il bando, pubblicato il 23 luglio 2018, mira a selezionare due tipologie di autori:



- 5 scrittori under35 che abbiano al loro attivo una precedente pubblicazione, di diversa provenienza geografica (autori senior).

- 5 scrittori under35 esordienti, da individuare tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo livello e/o dell'università della città di Palermo (autori junior).







AUTORI SENIOR



Le candidature degli autori senior potranno provenire dagli stessi scrittori o essere mediate dalle case editrici di riferimento e dovranno contenere scheda ed estratto dell'opera edita e curriculum dello scrittore. L'opera proposta potrà essere di diversa natura letteraria (saggio, romanzo, raccolta di racconti, inchiesta, graphic novel, etc.) purchè sia coerente con le aree tematiche del Festival. Le proposte saranno vagliate dal comitato artistico che si riserva la possibilità di richiedere, dopo una prima selezione su titoli, l'invio dei volumi cartacei via posta per una migliore valutazione. Tra le candidature ricevute, il comitato, guidato dal direttore artistico Davide Camarrone, individuerà, a suo insindacabile giudizio, cinque autori che saranno ospiti ufficiali del Festival per la sezione Ink 35, con oneri a carico dell'ente proponente.



L’invio delle candidature deve avvenire via mail a ink35letterature@gmail.comtassativamente entro il 6 agosto. La comunicazione dei selezionati avverrà entro il 17 settembre, tramite elenco pubblico sul sitowww.museodellemarionette.ite avviso diretto ai partecipanti tramite mail o telefono.

AUTORI JUNIOR



La selezione deigli autori junior avverrà sulla base di una prova narrativa: agli aspiranti scrittori viene richiesto di inviare via mail un racconto breve di massimo dieci cartelle (1.800 battute cad., spazi inclusi) incentrato sulle tematiche del Festival (a titolo esemplificativo: le migrazioni, il dialogo tra popoli e culture, la città plurale, la pace, le riflessioni sollevate dall'attualità politica, la stessa natura migrante della letteratura) per dare saggio del proprio stile e delle capacità letterarie, unitamente a una scheda con i propri dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo mail. I cinque migliori racconti, selezionati a insindacabile giudizio del comitato artistico guidato dal direttore Davide Camarrone, riceveranno il premio Antoine Doinel che prevede la pubblicazione in volume antologico delle opere. Il volume verrà presentato durante i giorni del Festival.

L’invio dei lavori deve avvenire via mail a ink35letterature@gmail.com tassativamente entro il 6 agosto. La comunicazione dei selezionati avverrà entro il 17 settembre, tramite elenco pubblico sul sitowww.museodellemarionette.ite avviso diretto ai partecipanti tramite mail o telefono.