Sciopero Ryanair, cancellato volo Torino-Catania

Catania - Ryanair ha indetto per oggi, 25 luglio, e domani, 26 luglio, uno sciopero del personale. Tra i voli cancellati dalla Ryanair nell'ambito dello sciopero indetto dal proprio personale all'ultimo minuto anche il volo Torino-Catania delle 15,10. Ma la cosa più grave è che la compagnia irlandese ha comunicato ai viaggiatori la cancellazione solo un'ora prima.

Il volo era tra quelli non cancellati perchè sarebbe stato operato da un equipaggio di stanza a Catania. A chi si trovava in aeroporto ha riproposto una 'riprotezione' non prima del 31 luglio. Montano le proteste dei passeggeri e molti hanno chiesto un intervento dell'Enac.