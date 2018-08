Will Smith a Vulcano: che belle le Eolie: VIDEO

Eolie - "E' la prima volta che salgo su un vulcano". Will Smith è felice. Il primo vulcano su cui è salito è...Vulcano. Ringrazia la sua guida, che chiama "principessa della Sicilia", e scherza sulla farth, scorreggia della montagna, il cui zolfo fa evaporare l'acqua.

L’attore di Hollywoodha scelto le isole Eolie per la sua estate 2018. Una vacanza all’insegna del sub e delle immersioni. L’ex Principe di Bel-Air e protagonista di decine e decine di film americani, ha contagiato la moglie Jada Pinkett e i figli Jaden, Willow e Trey con la sua passione per le bombole.