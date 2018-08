Medico aggredito da un paziente all'ospedale di Acireale

Acireale - Ennesimo episodio di violenza verificatosi all'interno di un ospedale. Un medico è stato aggredito da un paziente all'ospedale di Acireale, mentre era in servizio presso il reparto di ortopedia. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto non meglio specificato. L'episodio è stato denunciato ai carbinieri che hanno avviato immediate indagini.

"È un fatto gravissimo che si aggiunge al novero degli episodi di violenza ai danni di operatori del servizio sanitario - ha commentato il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) Catania, Giuseppe Giammanco - non ci sono ragioni o spiegazioni plausibili per simili atti che condanniamo in modo fermo". Pochi giorni fa, è stato registrato un altro episodio di violenza, a Catania, ai danni di una dottoressa che è stata aggredita da una paziente con l'asta per le flebo.