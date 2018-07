La super eclissi di Luna: visibile domani anche in Sicilia

Sarà l'eclissi di luna del secolo e la vedremo anche in Sicilia. Domani venerdì 27 luglio è il giorno dell'eclisse di Luna più lunga del secolo e per 103 minuti sarà possibile ammirare il satellite della Terra tingersi di rosso. Se la nuvolosità lo consente, sarà possibile ammirarla in tutta la Sicilia. A Catania dalle 20.30 alle 00.30, in piazza Europa, ci sarà il Gruppo Astrofili Catanesi, in collaborazione con l'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania).

A Palermo l'appuntamento è dalle 20.30 in poi ai Giardini del Palazzo Reale per l’evento organizzato in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, la Fondazione Federico II, l’Università degli Studi di Palermo e l'osservatorio astronomico di Palermo. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotare.

Sulle Madonie, invece, presso il centro internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, si terrà "Incontro ravvicinato col Pianeta Rosso... e la Luna si eclissa": osservazioni del cielo con i telescopi e attività in Planetario. L’associazione Artemisia propone un’escursione serale a Monte Maganoce, a Piana degli Albanesi, per osservare e commentare l’eclissi. Anche a Roccapalumba è possibile ammirare l'eclissi nell'osservatorio di Pizzo Suaro.

A Vittoria, l'associazione Grotte Alte organizza un'escursione presso la riserva Pino D'Aleppo. In questo caso, bisogna prenotarsi.