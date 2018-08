Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, si scopre incinta a Sampieri?

Scicli - Il gossip dell'estate: ma Cecilia Rodriguez è incinta?

Tutto è nato dopo che la sorella di Belen ha condiviso sui social una sua foto insieme ad Ignazio Moser, con tanto di commento: "Tres", ossia "tre".

Cosa avrà voluto dire l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha fatto tanto parlare di sè per aver lasciato in diretta tv il suo storico fidanzato, Francesco Monte, appunto per correre fra le braccia dell'ormai inseparabile Ignazio?

Oggi, Ignazio e Cecilia si dicono felici e proprio sabato sono stati nel ragusano, Cecilia al Pappafico di Sampieri.

Che questo "Tres" si riferisca proprio all'arrivo di un bebè, oppure ad un cagnolino vista l'emoticon posta alla fine del commento?